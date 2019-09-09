Убитый горем мужчина умер через месяц после гибели невесты

Житель английского графства Лестершир, 41-летний Стюарт Купер (Stuart Cooper) скончался от горя всего через месяц после смерти своей возлюбленной Керри. Об этом сообщает издание The Mirror.

Мужчина знал Керри со школы, но они начали встречаться только три года назад. Счастливая пара помолвилась на Рождество в минувшем году и планировала сыграть свадьбу. Однако в июле девушка умерла.

Адам, лучший друг Купера, признался, что все его друзья не могли смириться с трагедией. По словам мужчины, Купер долго искал идеального партнера и был очень счастлив, когда у них с Керри начались отношения. «Единственное утешение, которое я нахожу — это мысль о том, что они воссоединились. Я буду скучать по нему. Мы общались каждый день», — рассказал Адам.

Друзья пытались отвлечь британца после смерти невесты, но им не удалось сделать это.

Сестра британца Кирсти (Kirsty) создала страницу на сайте благотворительного центра в интернете в память о нем. Все собранные друзьями деньги пойдут на помощь больным детям. Надпись на странице гласит:«У Стюарта было огромное сердце и больше всего на свете он любил семью и друзей. Мы бы хотели сделать что-то хорошее в память о нем».

Ранее сообщалось, что супруги поехали отмечать серебряную свадьбу и погибли в автокатастрофе. Пара из американского штата Джорджия Дэнни и Джули Хаган ехала на открытие футбольного сезона и первую игру университета Georgia Southern против Lousiana State. Они считали свою поездку «путешествием всей жизни».

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!