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Авиакомпания отменила рейс в последнюю минуту из-за старого долга

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Национальная авиакомпания Словении Adria Airways отменила рейс в Австрию из-за долга двухлетней давности в 250 евро. Об этом сообщает местное издание SiolNet.

Самолет должен был вылететь из Любляны в Вену, однако сотрудники авиакомпании в последнюю минуту решили не осуществлять перелет, поскольку в австрийском аэропорту лайнер ожидали судебные приставы и сотрудники полиции.

Выяснилось, что в 2017 году Adria Airways задолжала одному из пассажиров компенсацию в размере 250 евро за отмененный рейс. Мужчина безуспешно требовал вернуть деньги, а затем подал на перевозчика в суд и выиграл дело. Тем не менее авиакомпания так и не погасила свой долг.

Источник издания не уточняет, что было бы с самолетом после приземления в аэропорту Вены, однако, по его информации, лайнер принадлежит не Adria, а немецкой компании WDL Aviation, которая предоставила его в аренду.

В мае сообщалось, что несколько пассажиров авиакомпании МАУ не попали на рейс Киев — Одесса после того, как их забыли в аэропорту «Борисполь». По предварительной информации, пассажиров не довезли от терминала к самолету, и он улетел без них. Представитель авиакомпании подтвердил, что около 30 человек не попали в самолет.

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