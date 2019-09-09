Нагиев захотел переехать в Челябинск

Российский телеведущий Дмитрий Нагиев выразил желание жить в Челябинске. Шоумен сделал соответствующее заявление на концерте, прошедшем в минувшие выходные в рамках празднования Дня города, сообщает «Московской комсомолец».
Нагиев отметил, что хотел бы иметь недвижимость на Урале. «Я не отказался бы от квартирки в Челябинске», — признался ведущий. Присутствовавший на празднике временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер предложил звезде не только жить, но и работать в городе.
По данным СМИ, шоумен владеет несколькими квартирами в Москве (одна из них расположена в сталинской высотке на Котельнической набережной), а также домами под Санкт-Петербургом и в Московской области.
Дмитрий Нагиев наиболее известен по сериалам «Осторожно, модерн!», «Мастер и Маргарита» и «Физрук». В начале 2000-х годов он вел телепередачу «Окна» на телеканале СТС.