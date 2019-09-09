Появилась фотография одного из столкнувшихся в воздухе Су-34

Телеканал РЕН ТВ показал фотографию одного из столкнувшихся в небе над Липецкой областью истребителей-бомбардировщиков Су-34. Снимок опубликован на сайте телеканала.

На фотографии видно, что у истребителя отсутствует законцовка крыла и «Хибины» — комплекс радиоэлектронного противодействия (КРЭП).

Ранее в сентябре сообщалось, что за ремонт поврежденных в результате аварии истребителей могут заплатить пилоты, поскольку столкновение произошло по их вине. В силовых структурах Липецкой области уточнили, что один из самолетов поврежден сильно, второй меньше. Сейчас в обстоятельствах инцидента разбирается специальная комиссия.

Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись во время тренировочного полета утром 6 сентября. Причиной аварии стала потеря визуального контакта. В двигатель одного из самолетов попали обломки. Оба воздушных судна получили серьезные повреждения, но пилотам удалось их посадить. Пострадавших нет.

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