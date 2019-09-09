Увеличилось число погибших из-за шторма в Крыму

Число погибших во время шторма в Крыму увеличилось до шести человек, сообщили в пресс-службе МЧС России по республике. Еще семерых удалось спасти.

«Шестеро получили травмы, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, люди купались в море, несмотря на штормовое предупреждение. Так, помощь потребовалась пятерым купальщикам на пляже «Краб» в районе Большой Ялты. Им бросили спасательный круг, но спасти удалось лишь троих — еще двое погибли от полученных при шторме травм. Обстоятельства гибели еще двух человек неизвестны.

На пляже «Солярис» двое мужчин не смогли самостоятельно доплыть к берегу, их подняли на борт сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам. В районе технической зоны ялтинской набережной имени Ленина купались мужчина и женщина — мужчине помогли выбраться спасатели, а женщину спасли очевидцы.

8 сентября в МЧС сообщили, что в результате шторма у берегов Крыма погибли двое, один человек пропал. Министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов рассказал, что волнение на море составляет около шести баллов. Министр призвал судовладельцев, судоводителей и отдыхающих не выходить в море и не купаться в штормовых условиях. Штормовое предупреждение в республике объявлено на 8-9 сентября.

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