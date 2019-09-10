В России выступит Evanescence

Рок-группа Evanescence выступит в России. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 10 сентября.

«Evanescence представят программу из лучших хитов за всю историю коллектива, а также исполнят новые песни с последнего альбома Synthesis», — отмечают организаторы.

Коллектив выступит в Воронеже 22 сентября (Event-Hall Сити-Парка «Град»), в Москве 24 сентября (Crocus City Hall) и в Санкт-Петербурге — 26 сентября (А2 Green Concert).

Билеты на мероприятия можно приобрести на официальном сайте российских гастролей группы.

Группа Evanescence была основана в 1995 году. В ее дискографии четыре студийных альбома.

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