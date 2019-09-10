Лукашенко подарил главе российского Совбеза собранное на него досье

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым подарил ему собранное на него белорусским КГБ досье. Видео встречи опубликовано на YouTube-канале информационного агентства «БЕЛТА».

Как отмечает Лукашенко, досье было собрано во время учебы и работы Патрушева в Белоруссии. «Адреса, пароли, явки — все здесь», — сказал белорусский лидер. Лукашенко отметил, что каких-либо «косяков» в годы пребывания Патрушева в Белоруссии замечено не было и, вероятно, именно поэтому секретарь российского Совбеза «стал большим человеком». «Думаю, вам приятно будет вспомнить те годы», — прокомментировал свой подарок президент Белоруссии.

Патрушев находится в Минске с рабочим визитом, в ходе которого у него прошли встречи с госсекретарем Совета безопасности Белоруссии Станиславом Засем и главой государства Александром Лукашенко. Как отметили стороны во время разговора, этот визит является плановым.

Патрушев возглавляет Совет безопасности России с 2008 года. До этого он протяжении почти девяти лет возглавлял ФСБ России. В спецслужбах Патрушев служит с 1975 года. Из открытых источников известно, что в 1974-1975 годах он был слушателем высших курсов КГБ в Минске.

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