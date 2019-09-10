Первому порнографу России разрешили показывать свои фильмы

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) встал на сторону продюсера Сергея Прянишникова в его споре о выдаче лицензии на воспроизведение порнографических фильмов на территории России. Об этом во вторник, 10 сентября, сообщает «Интерфакс».

«Суд пришел к выводу, что отказ Прянишникову в выдаче лицензии на воспроизведение фильмов затронул его права на свободу выражения мнения», — говорится в коммюнике ЕСПЧ, которое посвящено решению суда, увидевшего в действиях российских властей нарушение статьи 10 («Свобода выражения мнения») Европейской конвенции о защите прав человека.

Прянишников, который обладает авторским правом на более чем полутора тысяч фильмов порнографического и эротического содержания, при этом не требовал присвоения компенсации за причинение морального или материального вреда.

Называющий себя первым порнографом России продюсер судился с государством с 2003 года, когда власти Санкт-Петербурга отказали ему в выдаче лицензии на воспроизведение спродюсированных им картин. Формальным поводом для отказа стало участие Прянишникова как свидетеля в следственных мероприятиях, касающихся незаконного производства, рекламы и распространения эротических и порнографических материалов и фильмов.

Безуспешными стали также как попытка Прянишникова обжаловать отказ в арбитражном суде Москвы, так и его апелляция на это решение.

Ранее, в июле, правоохранители задержали в Волгограде 11 человек за изготовление и распространение порнографии. По версии следствия, подозреваемые арендовали квартиры, где снимали порно и вели интернет-трансляции порнографического контента для зрителей из Европы и США.

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