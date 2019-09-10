Гендиректора телеканала «Дождь» вызвали на допрос в Следственный комитет

Генеральный директор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева отправилась на допрос в Следственный комитет России. Об этом она сообщила в Twitter.

Накануне, 9 сентября Синдеева опубликовала изображение повестки, которую получила. В ней содержалось требование явиться на допрос по некоему уголовному делу. Синдееву привлекли в качестве свидетеля.

Документ подписан Рустамом Габдулиным, старшим следователем по особо важным делам. Сообщается, что именно он возглавляет группу, расследующую дело о летних протестных акциях в Москве.

Тогда Синдеева подвергла документ сомнению: ей показалось, что это подделка. «Пока у меня нет окончательной уверенности в том, что документ подлинный», — заявила она. Однако позднее гендиректор «Дождя» подтвердила, что отправится на допрос в 10:00 10 сентября.

Телеканал «Дождь» транслировал происходящее на улицах Москвы во время нескольких несогласованных акций, во время которых жители столицы требовали допустить к выборам кандидатов, которым отказали в регистрации. Несколько участников митинга получили реальные сроки за противодействие омоновцам.

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