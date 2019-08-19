У РБК сменилось руководство

Новым руководителем объединенной редакции принадлежащего бизнесмену Григорию Березкину медиахолдинга РБК назначен Петр Канаев. Об этом сообщается на сайте издания.

С 2017 года он занимал пост первого заместителя руководителей редакции медиахолдинга. Прежде Канаев работал главным редактором RNS и был заместителем главреда экономической службы TACC.

Ранее у объединенной редакции были два соруководителя — Игорь Тросников и Елизавета Голикова. В сообщении говорится, что Тросников назначен заместителем гендиректора РБК, будет курировать процессы интеграции контентных подразделений холдинга. При этом Голикова продолжит профессиональную деятельность «за пределами медиахолдинга в сфере, не связанной с журналистикой».