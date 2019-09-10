Освобожденные российские и украинские заключенные рассказали о пытках

Николай Карпюк, переданный Киеву в рамках обмена заключенными с Москвой, рассказал о пытках, которые применялись к нему и другому обмененному заключенному Станиславу Клыху в российских тюрьмах. Видеозапись его интервью каналу ATR доступна на YouTube.

По словам Карпюка, его пытали током и не давали ему спать, заперев в тесной клетке. Это продолжалось четыре ночи подряд и прекратилось только тогда, когда он уже потерял сознание. «Вошел в состояние бреда и очнулся уже в камере», — рассказывает мужчина.

Бывший заключенный подчеркнул, что Клыха также заводили в камеру, фиксировали ему руки сзади наручниками, пристегивали в таком положении и не давали спать и двигаться. Карпюк уверен, что ему давали психотропные препараты, а Клыху вшили чип. «Когда мы с ним встретились 15 сентября 2016 года на первом суде в Грозном, он мне показал квадратный шрам (на запястье), четко вырезанный», — заявил мужчина.

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Днем ранее о пытках, избиениях и издевательствах в украинских тюрьмах рассказал в эфире телеканала НТВ россиянин Евгений Мефедов, возвращенный в Москву в рамках обмена. Он вспомнил историю Юлии из Донецка, получившей 12 лет тюрьмы за подрыв полковника Службы безопасности Украины (СБУ).

«Когда ее задерживали, ей переломали практически все кости. Пригрозили, что в случае отказа от сотрудничества со следствием бабушка и дедушка ее пострадают», — сказал Мефедов и подчеркнул, что сам считает Юлию невиновной.

Николай Карпюк был задержан в 2014 году, его приговорили к 22,5 года тюрьмы за преступления против российских войск во время Первой чеченской войны. Вместе со Станиславом Клыхом, получившим за аналогичные деяния 20 лет, они участвовали в ней на стороне сепаратистов в составе подразделения, состоящего из членов запрещенной в России националистической организации УНА-УНСО.

Евгений Мефедов был задержан как участник событий 2 мая 2014 года в Одессе и обвинен в сепаратизме. Он находился в Доме профсоюзов, когда здание подожгли националисты.

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