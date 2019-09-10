США вернули Украине похищенную нацистами картину советского художника

Американская сторона возвращает Украине картину русского и советского художника Михаила Панина «Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной», которая была похищена во времена Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на странице украинского посольства в Вашингтоне в Facebook.

Изначально картина находилась в Днепропетровском художественном музее, откуда позже исчезла в 1941 году. Затем она оказалась в США, где около 30 лет назад ее обнаружили в своем доме Дэвид и Габриэла Трейси, сообщается на сайте Potomack Company. В 2017 году супруги решили продать картину на аукционе, где позже выяснилось, что она была похищена.

В возвращении картины принимали участие Служба внешней разведки Украины, ФБР, Госдепартамент США и прокуратура округа Колумбия. Как отмечает «112 Украина», бывшие владельцы достопримечательности поддержали ее возвращение на родину.

Михаил Панин является заслуженным деятелем искусств Украины. Родился в Калужской губернии, обучался в Петербургской академии художеств. За картину «Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной» был удостоен звания художника в 1911 году. С 1925 года жил в Днепропетровске.

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