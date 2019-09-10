Савченко пришла в Раду и закинула ноги на стол

Пользователей соцсетей возмутило фото бывшего депутата Верховной Рады Надежды Савченко, которая, сидя в парламенте, положила ноги на стол. Снимок политика опубликовал фотограф Ян Доброносов на своей странице в Facebook.

На фото видно, как экс-депутат сидит за столом, положив на него обе ноги без обуви. Также на столе стоит стакан с водой, а рядом — пачка сигарет. «Перерыв. Надежда не депутат! Сегодня она посетитель», — написал автор публикации.

Многие пользователи раскритиковали поведение экс-депутата, посчитав его неуважением к парламенту. Некоторые из них обратили внимание на грязные ноги Савченко, предположив, что политик пришла в парламент босиком.

Ранее 10 сентября Савченко заявила, что не может найти работу после поражения на парламентских выборах. По ее словам, человеку с судимостями найти работу достаточно тяжело. В частности, экс-депутат пожаловалась на трудности, которые связаны с возвращением на военную службу.

Надежда Савченко пыталась переизбраться в парламент по округу №51, который находится рядом с зоной боевых действий в Донбассе и входит в так называемую серую зону. За депутата проголосовали лишь восемь человек. Савченко назвала избирательную кампанию «грязной и отвратительной», однако заявила, что не будет оспаривать результаты выборов.

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