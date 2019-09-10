Забывчивость жены обернулась для супругов миллионом долларов

Супружеская пара из американского штата Южная Каролина сорвала в лотерею джекпот благодаря забывчивости жены. Об этом сообщает портал UPI.

Мужчина ехал в город Грир на семейной машине и заметил, что загорелся датчик низкого уровня топлива. По его словам, последний раз автомобилем пользовалась жена, которая забыла пополнить бак. Американец заехал на заправку и заодно купил забывчивой супруге лотерейный билет за десять долларов (655 рублей).

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Счастливый билет принес семье миллион долларов (65,5 миллиона рублей). «Больше никогда не буду заправлять машину», — пошутила супруга, когда узнала о крупном выигрыше. «Да я бы никогда в жизни не подумал, что мы сорвем куш в лотерею», — признался победитель.

Пара решила потратить денежный приз на путешествие во «Всемирный центр отдыха Уолта Диснея» в США.

В июне сообщалось, что житель американского города Солсбери, штат Северная Каролина, дважды сыграл на заправке в лотерею и сорвал крупный куш. Первый лотерейный билет принес игроку 25 долларов (1,6 тысячи рублей по текущему курсу), а второй — миллион долларов (65,5 миллиона рублей по текущему курсу). Он решил потратить деньги на заботу об отце.

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