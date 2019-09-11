В московском бизнес-центре взорвался автомат с газировкой

В бизнес-центре в Москве взорвался автомат с газированной водой. Пострадавшему мужчине могут ампутировать два пальца правой руки, пишет «Московский комсомолец».

По информации издания, произошел взрыв баллона с углекислотой. Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее, в июле, более 90 человек обратились к врачам с острой кишечной инфекцией в результате отравления едой из вендинговых аппаратов Healthy Food. 16 июля торговые автоматы «До Луны и обратно» приостановили работу. Сеть кафе Healthy Food отрицала свою связь с массовым отравлением.

На хранении по месту производства продукции Healthy Food выявили нарушения, в том числе была обнаружена просроченная продукция. Сотрудники Роспотребнадзора изъяли около трех тонн сырья и готовой продукции. В итоге Healthy Food оштрафовали на сумму около двух миллионов рублей из-за отравления покупателей.

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