Россияне вновь полюбили Украину

Количество забронированных авиабилетов между Россией и Украиной в 2019 году выросло на 57 процентов по сравнению с предыдущим годом. Об этом свидетельствуют результаты исследования онлайн-сервиса бронирования билетов Biletix, поступившие в распоряжение «Ленты.ру».

При этом рост спроса на перелеты с Украины в Россию превысил 2,2 раза. Самыми популярными у россиян городами Украины стали Киев (на него пришлось 57 процентов от общего числа бронирований), Одесса (22 процента) и Львов (шесть процентов).

Число купленных авиабилетов из России на Украину возросло на 44 процента. Чаще всего украинские туристы посещают Москву (52 процента всех бронирований), Санкт-Петербург (20 процентов) и Сочи (девять процентов).

Средний чек на авиабилеты из Украины в Россию снизился на пять процентов с 14 991 до 14 220 рублей. Из России на Украину — поднялся с 18 903 до 21 816 рублей.

Кроме того, доля забронированных на Украину авиабилетов выросла с 0,5 процента до 0,9 процента от всех забронированных авиабилетов по международным направлениям.

Ранее в сентябре было установлено, что граждане Украины чаще других приезжали в Россию в качестве туристов в 2019 году. Всего с 1 января по 30 июня Россию посетили 3 миллиона 423 тысячи украинцев. Это оказалось на восемь процентов меньше, чем в 2018 году. На второе место в рейтинге попали казахстанцы (1 миллион 569 тысяч), а на третье — китайцы (780 тысяч человек).

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