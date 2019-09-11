Верховная Рада одобрила возвращение наказания за незаконное обогащение

Верховная Рада одобрила возвращение уголовной статьи, предусматривающей ответственность за незаконное обогащение. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

В первом чтении за проект закона проголосовали 316 народных депутатов.

Статья за незаконное обогащение предусматривает не только уголовное наказание для чиновников за подобные деяния, но и конфискацию всех незаконных активов.

В июне президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду соответствующий законопроект, однако парламент прошлого созыва отказался его рассматривать даже после требования главы государства созвать внеочередное заседание по этому поводу.

Уголовное наказание за незаконное обогащение было отменено 26 февраля. Конституционный суд счел, что статья нарушает презумпцию невиновности. Данное решение вызвало недовольство посла США и главы представительства ЕС в Киеве — инстанции потребовали пересмотреть все зарегистрированные законопроекты на эту тему.

Кроме того, Международный валютный фонд после постановления Конституционного суда задумался о пересмотре программы кредитования Украины, поскольку создание системы антикоррупционного законодательства было одним из условий предоставления средств.

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