Объяснено содержание заключенных в заброшенной башне «Бутырки»

Заключенные московского СИЗО «Бутырка» содержатся в одной из заброшенных башен из-за переполненности изолятора. Об этом сообщил пресс-секретарь столичного управления ФСИН Сергей Цыганков, передает агентство «Москва».

По его словам, в «Бутырке» находится гораздо больше арестантов, чем предусмотрено. «В настоящее время число содержащихся в следственном изоляторе граждан превышает фактический лимит наполнения учреждения», — сказал Цыганков.

Кроме того, арестованных приходится переводить в другие помещения, поскольку в здании, построенном в 1771 году, постоянно проводятся ремонтные работы, добавил представитель ФСИН.

Ранее 11 сентября в Общественной наблюдательной комиссии сообщили, что в одной из башен «Бутырки», которая ранее считалась заброшенной, содержатся двое заключенных. В камере, в которой обнаружили арестованных, площадью примерно четыре квадратных метра установлены двухъярусная кровать и напольный унитаз без сиденья.

На территории «Бутырки» есть четыре старинные башни. В одной из них, в которую был заключен Емельян Пугачев, сейчас располагается музей, остальные три были закрыты несколько лет назад.

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