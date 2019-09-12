Россиянку отправили мести улицы за продажу дырявых презервативов

Жительницу Перми приговорили к 450 часам обязательных работ за продажу бракованных дырявых презервативов. Об этом в четверг, 12 сентября, «Ленте.ру» сообщила Ирина Незнамова, официальный представитель краевого управления Следственного комитета России

Суд признал женщину виновной по статьям 238.1 («Сбыт фальсифицированных медицинских изделий») и 180 УК России («Незаконное использование чужого товарного знака»). Осужденная также должна выплатить правообладателю товарного знака в России 1,4 миллиона рублей в качестве компенсации за причиненный материальный ущерб.

По данным следствия, женщина купила в интернете 14 тысяч упаковок презервативов и перепродала их за 117 тысяч рублей сотруднику полиции, выступившему в качестве покупателя. В каждой упаковке было по три контрацептива, в партии их оказалось более 42,5 тысячи.

Женщина признала вину на этапе следствия. Она приобрела презервативы по одному рублю за штуку, зная, что они бракованные: при упаковке товара произошел сбой в технике, и большинство изделий было продырявлено.

Обязательные работы — вид уголовного наказания, заключающийся в выполнении общественно-полезных работ, которые не оплачиваются. Как правило, осужденные занимаются уборкой улиц.

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