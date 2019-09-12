Мирный Трамп уронил нефть

Смягчение позиции президента США Дональда Трампа по Ирану привело к существенному падению цен на нефть. За три часа нефть марки Brent потеряла 3,74 процента, а сорт WTI — 3,64 процента, свидетельствуют данные торгов на бирже.

К 10:30 по московскому времени нефть незначительно скорректировалась по отношению к минимуму среды, но потери за сутки превышают три процента. Brent торгуется на уровне 6,86 доллара за баррель, WTI — 55,86 доллара.

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К такой динамике привело увольнение Трампом своего помощника по нацбезопасности Джона Болтона, который считался «ястребом» и выступал за активное давление на противников США. Комментируя его отставку, глава Белого Дома не исключил, что перед возможными переговорами с Ираном смягчит санкции в его отношении, против чего выступал Болтон.

Как выяснили американские СМИ, с поддержкой такой инициативы выступил и министр финансов США Стивен Мнучин. Он же объявил 10 сентября, что Трамп готов на переговоры с Тегераном без предварительных условий. Как указывали источники, к тому моменту решение уволить Болтона уже было принято.

После выхода из «ядерной сделки» США наложили запрет на экспорт нефти Ираном и пригрозили санкциями любой стране или компании за сотрудничество с Исламской республикой. В связи с этим Тегеран перешел на продажу нефти на сером рынке, обвинив в таком шаге США. Смягчение санкций в отношении экспорта нефти Ираном приведет к увеличению предложения на рынке.

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