«Барселона» переключится с Неймара на Мбаппе

«Барселона» сделает нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе приоритетной трансферной целью на лето 2020 года. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Руководство клуба считает, что в долгосрочной перспективе покупка француза будет выгоднее, чем трансфер форварда сборной Бразилии Неймара, также выступающего за ПСЖ. При этом в клубе понимают, что на Мбаппе, возможно, придется потратить рекордную в истории футбола сумму.

В «Барселоне» считают, что Мбаппе, в сравнении с Неймаром, менее публичный и конфликтный, получает меньше травм, а также не станет причиной разлада отношений в команде.

Каталонцы вели переговоры о покупке Неймара в течение лета 2019 года. Тем не менее бразилец остался в своем нынешнем клубе. Уже после закрытия трансферного окна сообщалось, что ПСЖ устал от слухов и разговоров вокруг возможного трансфера игрока, поэтому клуб думает о его продаже зимой.

Неймар выступает за ПСЖ с 2017 года. Его переход из «Барселоны» во французский клуб стал самым дорогим в истории футбола. Сумма трансфера составила 222 миллиона евро. За Мбаппе парижане заплатили «Монако» 180 миллионов евро. Летом 2018 года француз стал чемпионом мира.

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