Медведев приедет на празднование 75-летия освобождения Белграда

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 19-20 октября совершит визит в Сербию, где проведет переговоры с президентом страны Александром Вучичем и главой правительства Анной Брнабич, а также примет участие в торжествах по случаю 75-летия освобождения Белграда от немецко-фашистских войск. Об этом в субботу, 14 сентября, сообщает «Интерфакс».

Во время переговоров планируется обсудить весь комплекс торгово-экономических и культурно-гуманитарных отношений между Россией и Сербией и подписать ряд двусторонних документов, пояснили в пресс-службе правительства РФ.

Вучич 14 сентября позвонил Медведеву и поздравил его с днем рождения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу сербского лидера. «Президент Вучич в долгой дружеской беседе еще раз озвучил приглашение премьеру Медведеву посетить Сербию, которое премьер Медведев с радостью принял», — сообщили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон приедет в Россию на празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!