Россиян поучили узнавать происхождение своего рода по фамилиям

У россиян есть возможность по фамилии узнать происхождение своего рода. Об этом «Российской газете» рассказал председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин.

По его словам, одним из путей образования фамилий в старые времена был какой-либо отличительный признак человека, от хромоты и заикания до его характера.

Для достоверной информации в первую очередь необходимо, по возможности, расспросить своих старших родственников. Следующим шагом станет посещение архивов. С методикой поисков помогут разобраться родословные общества, но тут важно не нарваться на мошенников, которые за деньги могут состряпать родословную, не имеющую отношения к реальности.

Ученый предупредил, что это процесс довольно сложный — велика вероятность, что придется обратиться в архивы разных городов или писать запросы в другие страны.

Еще одной сложностью Мосин назвал перевод старых документов. В частности, нередко проблемы возникают при расшифровке скоропись XVII-XVIII веков.

Однако, если все складывается удачно, есть шанс восстановить род до времен эпохи Ивана Грозного.

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