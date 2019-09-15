Приговоренный к расстрелу россиянин зарезал росгвардейца

Предполагаемым убийцей 23-летнего сотрудника Росгвардии в Южно-Сахалинске (Сахалинская область) оказался 51-летний уроженец Сызрани, которого в 1995 году приговорили к смертной казни. Об этом в воскресенье, 15 сентября, сообщает издание ASTV.RU.

Конфликт между подозреваемым и потерпевшим произошел в ночь на субботу, 14 сентября, у магазина на Крайней улице. По предварительным данным, сотрудник Росгвардии сделал замечание о курении в общественном месте нетрезвой спутнице подозреваемого. Женщина набросилась на росгвардейца и стала избивать и царапать его.

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Подозреваемый стал снимать происходящее на мобильный телефон, обещая позже опубликовать запись в интернете. Когда росгвадеец попытался отобрать у него гаджет, между мужчинами завязалась потасовка, в ходе которой потерпевший получил три ножевых ранения в область сердца.

Очевидцы конфликта вызвали скорую помощь, которая приехала на место происшествия спустя 15 минут. Однако врачи оказались бессильны: потерпевший скончался почти сразу после того, как его погрузили в машину.

Как отмечает издание, предполагаемый убийца около года назад освободился из колонии. В 1995 году за ряд преступлений подозреваемый был приговорен к смертной казни, однако позже расстрел заменили на 25 лет лишения свободы. Осужденный пытался добиться дальнейшего смягчения приговора, но получил отказ Конституционного суда. После того как мужчина освободился, ему запретили покидать Южно-Сахалинск без разрешения правоохранительных органов, а также выходить из дома с 22:00 до 7:00.

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