Страх ограбления вынудил девушку проглотить во сне обручальное кольцо

Жительница Калифорнии проглотила обручальное кольцо с бриллиантом из-за кошмара об ограблении. Об этом сообщает Mirror.

29-летней Дженне Эванс приснился в кошмар, в котором ее хотели ограбить бандиты, пока она с молодым человеком ехала в скоростном поезде. Жених девушки, Бобби, посоветовал спрятать украшение во рту, однако из-за расстройства сна американка выполнила это действие наяву и рефлекторно проглотила кольцо.

Когда девушка проснулась, она обнаружила, что ее кольцо действительно пропало, хотя ситуация с грабителями оказалась кошмаром. Эванс рассказала, что около полутора часов смеялась над ситуацией с молодым человеком и мамой, прежде чем решила обратиться в больницу.

«Врач сделала рентгеновский снимок и была очень удивлена, когда вернулась со вторым доктором и показала мне, что, конечно же, мое кольцо было прямо в моем животе!» — поделилась американка.

По ее словам, врачам пришлось провести эндоскопию, чтобы извлечь украшение, которое к тому моменту уже оказалось в кишечнике Эванс и начало причинять ей сильную боль. Девушке посоветовали обратиться к специалисту по сну, чтобы избежать повторения ситуации в дальнейшем.

В июле сообщалось, что жительница Индии проглотила 1,6 килограмма украшений, монет и других предметов. Во время хирургической операции из ее желудка достали 69 цепочек, 80 сережек, 46 монет, восемь медальонов, 11 колечек для носа, пять ножных браслетов и наручные часы. Суммарная стоимость всех найденных предметов оценивается в 53 тысячи фунтов стерлингов (4,2 миллиона рублей).

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