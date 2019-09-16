Мужчина купил 25 одинаковых лотерейных билетов и сорвал куш

Житель американского города Алегзандрия, штат Вирджиния, приобрел 25 лотерейных билетов и выиграл 125 тысяч долларов (8,3 миллиона рублей). Об этом сообщает UPI.

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В каждом билете Дэвид Майокко (David Maiocco) отметил одинаковые цифры: 0211. Ему повезло: на эту комбинацию выпал выигрыш на сумму пять тысяч долларов (333 тысячи рублей). Поскольку у него было 25 билетов, он смог получить в 25 раз больше.

Мужчина узнал о своей победе, когда звонил в службу поддержки телевизионного провайдера. Ожидая ответа, он проверил выигрышные комбинации в интернете. «Когда они наконец подошли к телефону, я отвечал только: "Хорошо", и соглашался со всем, что мне говорили, — рассказал он. — А потом повесил трубку и пошел прямиком в офис лотереи».

В апреле сообщалось, что жители американского штата Миссури нашли в бардачке своей машины выигрышный лотерейный билет на 50 тысяч долларов (3,3 миллиона рублей по текущему курсу). На полученные деньги семья запланировала путешествие.

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