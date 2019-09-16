Мужчина поиздевался над акулой и сел в тюрьму

Жителя американского штата Флорида, снявшего жестокое видео с акулой, приговорили к десяти дням в тюрьме за участие в садистском развлечении. Об этом сообщает издание Mail Online.

В 2017 году Роберт Бенак III (Robert Benac III) из города Брадентон снял ролик, на котором видно, как лодка тянет за собой привязанную за хвост акулу. На фоне слышны голоса и смех нескольких мужчин. Видео опубликовал в Instagram охотник на акул Марк Квартино (Mark Quartino), и оно быстро стало вирусным. Кадры вызвали возмущение у рыболовов, защитников животных и даже губернатора Флориды Рика Скотта (Rick Scott). Квартино утверждает, что выложил ролик, чтобы продемонстрировать всем жестокость рыбаков.

Бенак пошел на сделку со следствием и признал вину, в результате суд назначил ему 10 дней тюремного заключения по обвинению в совершении тяжкого преступления с отягчающими обстоятельствами по отношению к животным. Наказание он может отбывать по выходным.

Также его оштрафовали на 2,5 тысячи долларов (около 160 тысяч рублей) и приговорили к 250 часам общественных работ в приюте для животных. Американца лишили рыболовной лицензии на три года.

22-летний капитан лодки Майкл Вензель (Michael Wenzel) из Пальметто тоже участвовал в съемке этого видео. Он пошел на аналогичную сделку в феврале и тоже получил десять дней тюремного заключения с разрешением отсидеть половину срока на выходных.

С 24-летнего Спенсера Хайнца (Spencer Heintz), третьего человека, фигурировавшего на видео, были сняты обвинения в жестокости по отношению к животным из-за нехватки доказательств и потому, что он был готов свидетельствовать против Бенака и Вензеля.

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