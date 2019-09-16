Из жизни
 
Последние новости
В Белоруссии возмутились идеей о конфедерации с Россией
Роналду рассказал о стыде из-за обвинений в изнасиловании американки
Названа следующая цель Трампа в борьбе с Европой
Москвичи придумали необычный способ не платить за парковку 
Актер из «Американского пирога 2» умер от рака
Москвичи выберут урны и скамейки будущего 
Зеленский назвал главные задачи своего президентства
Трансгендер переоделся в Елизавету II и попал на обложку модного журнала
Зафиксированы признаки «жизни» у мертвых тел
Новости партнеров

Мужчина поиздевался над акулой и сел в тюрьму

Перейти в «Мою Ленту»

Жителя американского штата Флорида, снявшего жестокое видео с акулой, приговорили к десяти дням в тюрьме за участие в садистском развлечении. Об этом сообщает издание Mail Online.

В 2017 году Роберт Бенак III (Robert Benac III) из города Брадентон снял ролик, на котором видно, как лодка тянет за собой привязанную за хвост акулу. На фоне слышны голоса и смех нескольких мужчин. Видео опубликовал в Instagram охотник на акул Марк Квартино (Mark Quartino), и оно быстро стало вирусным. Кадры вызвали возмущение у рыболовов, защитников животных и даже губернатора Флориды Рика Скотта (Rick Scott). Квартино утверждает, что выложил ролик, чтобы продемонстрировать всем жестокость рыбаков.

Бенак пошел на сделку со следствием и признал вину, в результате суд назначил ему 10 дней тюремного заключения по обвинению в совершении тяжкого преступления с отягчающими обстоятельствами по отношению к животным. Наказание он может отбывать по выходным.

Также его оштрафовали на 2,5 тысячи долларов (около 160 тысяч рублей) и приговорили к 250 часам общественных работ в приюте для животных. Американца лишили рыболовной лицензии на три года.

22-летний капитан лодки Майкл Вензель (Michael Wenzel) из Пальметто тоже участвовал в съемке этого видео. Он пошел на аналогичную сделку в феврале и тоже получил десять дней тюремного заключения с разрешением отсидеть половину срока на выходных.

С 24-летнего Спенсера Хайнца (Spencer Heintz), третьего человека, фигурировавшего на видео, были сняты обвинения в жестокости по отношению к животным из-за нехватки доказательств и потому, что он был готов свидетельствовать против Бенака и Вензеля.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Florida man who filmed video of a shark being dragged by a boat to its death is sentenced to 10 DAYS in jail for his part in the sadistic stunt which caused outrage
Американец откусил голову живому аллигатору
Пьяный игрок в пелоту загрыз живого петуха и попал под суд
Женщина убила домашнюю свинку ради мяса и попала под суд
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0414 сентября
In this Sept. 18, 2013 file photo, law enforcement officials from multiple agencies examine the two cars pulled from Foss Lake, in Foss, Okla. The state medical examiner released autopsy reports identifying two of the bodies as 16-year-old Jimmy Allen Williams and 42-year-old Cleburn Hammack. They were among the remains of six bodies found the in two cars

«Это безумно пугает»

На дне озер иногда скрываются страшные тайны. Их раскрывают случайные люди
14:46Сегодня

Умирающему жениху пришлось поспешить со свадьбой

13:39Сегодня

Россиянин нашел в доме тайник со старинным кладом

12:44Сегодня

Рыбак выловил рыбу с аномально большими глазами и съел ее

Из жизни00:0110 сентября

«У многих в России все идет по накатанной»

История россиянки о жизни в Швеции, Таиланде и Германии
11:36Сегодня

Юноша больше года терпел зубную боль и заработал дыру в челюсти

10:47Сегодня

Пожилая женщина случайно стала миллионершей

09:40Сегодня

Мужчина купил 25 одинаковых лотерейных билетов и сорвал куш

Из жизни00:05 8 сентября

«Обреченность висела в воздухе»

Они оказались в море среди акул и умирали один за другим. Выживших спасли советские моряки
07:00Сегодня

Швед лишился руки после нападения крокодила советского космонавта

05:00Сегодня

Женщина сбросила 63 килограмма на диете из пирожных и жареной курицы

02:03Сегодня

Мужчина поиграл с дочерью и остался парализован

Россия
Директор российского детсада избежала наказания после многочисленных травм детей
«Назло держишь девушку за руку, назло живешь»
Их унижают, высмеивают и преследуют. Представители ЛГБТ — о жизни в атмосфере ненависти
Кремль оценил последствия атаки на саудовские нефтяные объекты
«Глубоко травмированные, тревожные люди»
Россияне не могут стать счастливыми. Почему в этом виноват СССР?
В одном из крупнейших вирусологических центров в России взорвался баллон с газом
«Его органы и системы не готовы»
Зачем в России пытаются спасать детей, у которых почти нет шансов выжить и быть здоровыми
Названа причина гибели восьми человек при пожаре в российской пятиэтажке
Все материалы
Мир
Путин и Эрдоган совместно помолчали
Место происшествияДроны разбомбили нефтяной завод в Саудовской Аравии
Атака обрушила мировой рынок нефти. США готовы к военному ответу
Саудовской Аравии пригрозили новой атакой на нефтяные объекты
Raneen SawaftaПопутали берега
Евреи и арабы живут здесь вместе десятилетиями. Скоро тут может начаться третья мировая
Россия обвинила компьютерные игры в приближении ядерной войны
«Наследники Гитлера рвутся к власти»
 
Россия не увидела улучшение отношений с Украиной
Все материалы
Бывший СССР
Зеленский назвал главные задачи своего президентства
«В украинские батальоны шел всякий сброд»
Посланцы Кадырова и дикие ополченцы: воспоминания военкора о начале войны в Донбассе
Лукашенко объяснил связь между «дурящими мужиками» и женщинами в парламенте
Украина приостановила разрыв отношений с Россией
После смены власти в Киеве российский МИД надеется на потепление
Зеленский рассказал о своих ожиданиях от встречи «нормандской четверки»
«Они долго были на передовой, и у них крыша поехала»
Воспоминания российского военкора о самых страшных днях войны в Донбассе
Освобожденный заключенный описал пытки в российских колониях
Все материалы
Экономика
Названа следующая цель Трампа в борьбе с Европой
Русский стандарт
В российскую экономику никто не верил. Теперь в нее вложат миллиарды
Костин признал Россию и Китай естественными экономическими партнерами
Кризис тепла
Жители Черногорска каждый год замерзают в своих квартирах
ВТБ поддержал Академию гимнастики в Москве
Витрина раздора
Интернет останется без 20 федеральных телеканалов
Россиян уберегли от проверок на детекторе лжи
Все материалы
Силовые структуры
Поступок утопившей младшую сестру россиянки объяснили
Александр СатлаевСледствие по телу
Российский следователь-насильник сам раскрывал свои преступления. Его ищут по всему миру
Бывшего хоккеиста КХЛ задержали по делу об афере на 50 миллионов рублей
Владимир Ионесян«Он перестал быть человеком»
Маньяк по кличке Мосгаз стал кошмаром столицы. Его хотели казнить на Красной площади
Капитан полиции насмерть сбила россиянина по пути на работу
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
17-летняя россиянка утопила мешавшую ей учить уроки сестру
Все материалы
Наука и техника
Космонавтам задумали вернуть огнестрельное оружие
Обреченный мир
Ученые следят за гибелью ледников Гренландии. Под угрозой будущее планеты
Раскрыт механизм развития смертельной стадии рака
Среди бессмертных
Эти существа создали всю сложную жизнь на Земле. Ученые впервые узнали, как они выглядят
Названы самые опасные позы для сна
Оно вам надо
Apple представила самый мощный телефон в мире: презентация новых iPhone
США показали подводный аппарат-шпион
Все материалы
Спорт
Роналду рассказал о стыде из-за обвинений в изнасиловании американки
Самый толстый — на ворота
Этот вратарь весил 170 килограммов. Он ломал перекладины и соперников
Боец UFC описал метод противодействия Нурмагомедову
Маргарита Мамун«Не береги силы, не сдохнешь!»
Российские гимнастки — лучшие в мире. Почему их годами унижают и оскорбляют тренеры
Сочи Автодром примет ВТБ Гран-при России «Формулы-1»
А перестройка все идет
Попытки МЮ и «Челси» победить, чемпионская гонка и другие интриги пятого тура АПЛ
Умер поработавший с 55 командами немецкий тренер-рекордсмен
Все материалы
Культура
Сыгравший Константина в «Моей прекрасной няне» актер высказался о Заворотнюк
Спектакль «Барокко»Тут вам не Нью-Йорк
Страх, аресты, самоцензура: как устроен политический театр в России
Тело народного артиста Юрия Колычева найдено в его квартире
«Ужасно связать свое счастье с женой, детьми и богатством»
Как духовные поиски Льва Толстого испортили его отношения с семьей
У Заворотнюк начались тяжелые осложнения
Нео, мой Нео
Этот фильм навсегда изменил кино. Теперь «Матрица» возвращается
Умер музыкант Рик Окасек
Все материалы
Интернет и СМИ
Сноуден предупредил об опасностях WhatsApp и Telegram
«Я породил монстра»
Как юный романтик хотел свободы слова, а создал «самое отвратительное место в интернете»
Телеведущий счел травлю полезной для похудения
Не поубиваешь — не поешь
Эти снимки у одних вызывают отвращение, у других — голод. И отражают человеческую сущность
На телевидении показали детей Собчак и Богомолова
«Сделал мое детство и деградировал»
«Ералаш» стал культовым для нескольких поколений. Но что с ним стало сейчас?
Женщина случайно отправила неприличные фото детям и пожалела
Все материалы
Ценности
Грузинский дизайнер придумал обувь для любителей выпить
«Жила и умерла королевой и девственницей»
Платья, бриллианты и никаких мужчин: роскошная жизнь Елизаветы I
Трансгендер переоделся в Елизавету II и попал на обложку модного журнала
Сетки, стразы и чулки
Мужчины выпячивают женственность, а женщины — грудь: как прошла Неделя моды в Нью-Йорке
Украинка сняла самую молодую миллиардершу в мире для обложки Playboy
Под покровом
Почему хиджаб стал популярным по всему миру и кто на этом зарабатывает
Наоми Кэмпбелл вышла на публику без нижнего белья
Все материалы
Путешествия
Россияне выбрали желаемые страны для путешествий
Горное убежище
Когда-то тут строили бункеры. Миллиардер превратил это место в рай для туристов
Россияне резко полюбили отдых в Сочи
Саарбург«Залипаешь и не можешь оторваться»
Как выглядит другая Германия, о которой туристы не подозревают
Иностранного туриста насмерть смыло волной в России
«Купи осьминога — порадуй тещу!»
Как россиянину развлечься в самых укромных уголках Италии
Раскрыты причины конфликтов россиян в отпуске
Все материалы
Из жизни
Умирающему жениху пришлось поспешить со свадьбой
In this Sept. 18, 2013 file photo, law enforcement officials from multiple agencies examine the two cars pulled from Foss Lake, in Foss, Okla. The state medical examiner released autopsy reports identifying two of the bodies as 16-year-old Jimmy Allen Williams and 42-year-old Cleburn Hammack. They were among the remains of six bodies found the in two cars«Это безумно пугает»
На дне озер иногда скрываются страшные тайны. Их раскрывают случайные люди
Россиянин нашел в доме тайник со старинным кладом
Самый страшный зверь
Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Рыбак выловил рыбу с аномально большими глазами и съел ее
«У многих в России все идет по накатанной»
История россиянки о жизни в Швеции, Таиланде и Германии
Юноша больше года терпел зубную боль и заработал дыру в челюсти
Все материалы
Забытые концепт-кары: Volvo VCC
Монументальный универсал, который хотел со всеми дружить
Мы ждали такую «Ладу» 50 лет
Видео: изучаем концептуальный кроссовер LADA XCode — скоро все «Лады» будут такими
Lamborghini за 150 миллионов
Видео: обзор самого дорогого и быстроого «Ламбо» в истории — гибрида Sian
Месяц живем с Volvo XC40: часть первая
Знакомимся с «лучшим европейским автомобилем» и проверяем, насколько он на самом деле крут
Kia Sportage лишится дизельной версии в России
Три модели Lada получили «клубную» спецверсию
Chery Tiggo 4 получит турбомотор и «робот» в России
Все материалы
Дом
Старинный завод в Москве снесут ради «дома на ножках»
Гиблое дело
Пенсионерка создала кукольные дома, навевающие ужас. Теперь ее знает весь мир
Мировые инвестиции в недвижимость обвалились
Нашпионил
В какой роскоши живет в США сбежавший из России информатор Олег Смоленков
Названы регионы России с самыми дорогими услугами ЖКХ
«Мы смотрим, шепелявит человек или заикается»
Сотрудница банка о том, как на самом деле выдают ипотеку в России
В России резко подорожало съемное жилье
Все материалы
Нацпроекты
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
Полный бак
В России объявили войну мусору. Эффект почувствует каждый
На низком старте
Россияне жалуются на снижение доходов. Скоро это изменится
«В первичном звене провал»
Путин назвал главные проблемы российской медицины и рассказал, как их исправить
Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе
Курильщикам хотят урезать зарплату, лишить премий, а вместо курилок открыть уголки спорта
Российским школьникам раздадут «билеты в будущее»
Россияне массово поучаствовали в забеге по сбору мусора
Все материалы