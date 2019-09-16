Названа причина гибели восьми человек при пожаре в российской пятиэтажке

Жильцы пятиэтажного дома в Красноярске погибли, потому что не смогли отпереть входную дверь изнутри. Об этом сообщил первый заместитель мэра города Владислав Логинов, передает «Интерфакс».

По его словам, дверь можно было открыть только ключом. В квартире находились гости, они не смогли найти ключ.

Пожар в многоэтажке произошел поздно вечером 15 сентября. При разборе сгоревших конструкций спасатели обнаружили тела четырех взрослых и четырех детей. Среди погибших оказался прокурор Лесосибирска Василий Федорцов, его жена и дети, а также сестра с семьей. Федорцов приехал к сестре в гости.

По предварительной версии, возгорание началось из-за короткого замыкания. На момент начала пожара семья и гости уже спали. Полиция проводит проверку инцидента.

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