Конгресс призвали проводить информационные атаки на Россию

Центр стратегических и международных исследований (CSIS) выпустил доклад с призывом к Конгрессу США активнее противостоять нарушению прав человека Россией. Доклад опубликован на сайте центра, на него обратил внимание RT на русском.

В частности, в работе говорится о необходимости снабдить всем необходимым министерство обороны для проведения информационных операций «по выявлению нарушений прав человека, суверенитета и гражданского общества» со стороны России и Китая. Москва отмечена особо как сторона, применяющая дезинформацию для подрыва доверия к демократическим режимам. В докладе акцентируется цель США активнее проявлять свое лидерство на фоне роста могущества авторитарных государств, так как права человека «являются частью американской ДНК». По мнению авторов, Китай и Россия проявляют готовность торговать оружием с любыми режимами вне зависимости от соблюдения в них прав человека.

Ранее Вашингтон объявил о запуске программы по борьбе с «пагубным влиянием Кремля». Согласно программе, США планируют «помогать правительствам, гражданскому обществу, частным лицам в странах-партнерах на пути к самодостаточности» и поддерживать экономическую и демократическую устойчивость в этих государствах.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru