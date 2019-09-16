Россияне стали реже умирать от инфаркта миокарда

Смертность от острого инфаркта миокарда в России снизилась на 18 процентов с 2010 года. Об этом сообщила глава Министерства здравоохранения Вероника Скворцова на форуме по биомедицинским технологиям, передает ТАСС.

Снижения смертности удалось достичь благодаря созданию 609 первичных сосудистых отделений и региональных сосудистых центров, отметила министр.

Скворцова также добавила, что смертность от острых нарушений мозгового кровообращения снизилась в два раза. По ее словам, только 25 процентов пациентов умирают от острых сосудистых нарушений, а 75 процентов — от декомпенсации хронических сосудистых заболеваний. Еще 70 процентов умирают дома, так как не могут позволить себе лекарства, необходимые для постоянного приема.

В группе самого высокого риска находятся пациенты, которые перенесли инсульты, а также острый коронарный синдром миокарда. Их обеспечение лекарствами в течение двух лет обойдется в 14,5 миллиарда рублей. Скворцова выразила надежду, что в бюджете появится этот ресурс, который также обеспечит дополнительную помощь регионам.

Ранее сообщалось, что за последние 18 лет материнская смертность в России снизилась в 4,4 раза, детей до года — в 3 раза. Такие быстрые темпы сделали страну лидером по скорости снижения материнской и младенческой детской смертности.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru