Путин подвел итоги переговоров с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин рассказал о содержании двухчасовых переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 16 сентября.

«Разговаривали с глазу на глаз, подробно говорили о сирийском кризисе и о путях его урегулирования, говорили о двустороннем сотрудничестве практически по всем направлениям», — сказал Путин.

Отдельно была затронута тема формирования Конституционного комитета Сирии, отметил российский лидер. По его словам, члены организации не должны подвергаться давлению внешних сил.

В ходе визита в Анкару Путин также провел переговоры с президентом Ирана Хасаном Рухани.

Разговор Путина с турецким коллегой проходил в закрытом режиме. Ранее в прессе отметили, что на публичной части встречи лидеры двух стран не произнесли ни слова.

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