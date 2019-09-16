Путин и Эрдоган совместно помолчали

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Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган организовали в Анкаре встречу, на публичной части которой не произнесли ни слова. Видео со встречи предоставило турецкое информационное агентство Anadolu.

Как сообщает «Интерфакс», разговор двух лидеров проходит в закрытом от прессы режиме. После его окончания к президентам могут присоединиться члены делегаций их стран. Известно, что Россию в турецкой столице вместе с Путиным представляют министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, министр энергетики Александр Новак, а также спецпредставитель президента по вопросам сирийского урегулирования Александр Лаврентьев.

Позднее в городе состоится трехсторонний саммит по урегулированию сирийского конфликта: в нем вместе с Путиным и Эрдоганом примет участие президент Ирана Хасан Рухани.

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