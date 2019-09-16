Названа следующая цель Трампа в борьбе с Европой

Следующим шагом в противостоянии с Европой для США может стать увеличение тарифов на товары элитных европейских брендов, в том числе на вина, шампанское, сумки и мужские костюмы. В отличие от других действий Белого дома, это решение будет иметь под собой законные основания, пишет Bloomberg.

Как и предполагали эксперты, Всемирная торговая организация (ВТО) в пятницу, 13 сентября, разрешила США ввести новые пошлины на ряд европейских товаров в связи с преференциями ЕС для Airbus.

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Источники в Евросоюзе ожидают, что ВТО опубликует отчет к концу месяца. После этого США получат право вводить пошлины на импорт объемом от пяти до семи миллиардов долларов в год, хотя президент США Дональд Трамп угрожал применить пошлины к товарам на 11 миллиардов. Размер новых тарифов может достигнуть 100 процентов.

Всего в американском списке возможных целей для введения пошлин — товары объемом 25 миллиардов долларов. Большая часть из них приходится на самолеты и запчасти к ним, однако люксовые товары также занимают значительную долю.

Французская компания LVMH, объединяющая такие бренды, как Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Moët & Chandon, Hennessy и другие, продала за год в США товаров на сумму 12,4 миллиарда долларов. Всего на американский рынок пришлось четверть всех продаж европейских компаний из того же сегмента, что LVMH. Поэтому ограничение окажется чувствительным для производителей. Им придется переложить свои расходы на покупателей.

Спор между Airbus и Boeing по поводу преференций, которые Европа предоставляет своему производителю, начался задолго до Трампа и длится уже более 15 лет. Для нынешней американской администрации введение таких пошлин станет уникальным случаем, потому что на них будут получены санкции ВТО.

В конце августа эксперты отметили, что потенциальная торговая война между Европой и США, на которую намекает Трамп, может обойтись Вашингтону гораздо дороже, чем противостояние с Китаем.

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