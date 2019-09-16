Назван год перевода россиян на отечественный опиум

Производство российских обезболивающих препаратов из выращенного в России опийного мака начнется ориентировочно в 2021 году. Об этом в кулуарах форума «Биотехмед» в Геленджике заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, передает РИА Новости.
По его словам, сейчас вместе с МВД согласуются параметры и регион, где станут выращивать мак. Это будет небольшая территория размером около 200 гектаров. Культивацией растений займется «Московский эндокринный завод».
Мантуров указал, что 98 процентов субстанций для производства обезболивающих препаратов завозятся из-за рубежа, поэтому выращивание опийного мака является «вопросом национальной безопасности».
Госдума приняла закон, снимающий запрет на культивирование в России наркосодержащих растений в медицинских целях, в июне этого года. Как говорилось в пояснительной записке к документу, в России производятся 13 лекарственных препаратов на основе опия, который приходится импортировать. При этом девять из десяти компаний, которые контролируют мировое производство опия для медицинских целей, находятся в государствах, введших санкции против России по политическим мотивам.
В Советском Союзе, в том числе в Киргизской ССР, существовала индустрия выращивания опийного мака и производства опия. В связи с этим СССР имел официальное разрешение ООН на экспорт опиума.
Конференция «Биотехмед» в Геленджике проходит 16-17 сентября. На ней обсуждаются вопросы стратегии развитии страны в сфере биомедицинских технологий, в том числе в рамках национального проекта «Здравоохранение».