Выздоровление Шумахера подвергли сомнению

Юхана Фронен, заведующий нейрохирургическим отделением Университетского госпиталя Тампере, высказался о лечении семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера. Его слова приводит Sportowe Fakty.

Фронен посчитал, что информация о том, что Шумахер находится в сознании, не говорит о его выздоровлении. «Возможно, он способен только закрывать или открывать глаза по просьбе другого человека», — заявил специалист. Он также отметил, что лечение стволовыми клетками является экспериментальным, а значит, не может гарантировать выздоровление гонщика.

9 сентября Parisien сообщал, что Шумахер был доставлен в кардиологическое отделение одной из больниц Парижа. По словам медиков, ему предстояла экспериментальная операция по внедрению стволовых клеток в сердечную ткань. Одна из сотрудниц клинки отметила, что гонщик находится в сознании. В ночь с 11 по 12 сентября он был выписан из клиники.

Шумахер продолжает восстановление после черепно-мозговой травмы, которую он получил в 2013 году, катаясь на лыжах в Альпах. В результате травмы головы после падения гонщик впал в кому.

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