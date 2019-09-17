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Водитель BMW в драке откусил ухо водителю другого BMW

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ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / ВКонтакте

На кольцевой автодороге Петербурга между водителями двух автомобилей произошел конфликт, переросший в драку. Видео происшествия опубликовал очевидец в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент произошел вечером 16 сентября. Проезжую часть перегородили BMW Х7 и BMW Х6. «Из Х6 выбежали трое мужчин с признаками сильного алкогольного опьянения и начали бить водителя другого BMW. В результате потасовки водителю BMW надкусили ухо и сильно повредили бровь», — сообщил очевидец. Мужчина снимал происходящее на свой телефон, но к нему подошел водитель BMW Х6 и попросил прекратить съемку. В это время его товарищи избивали водителя второй иномарки. После этого агрессивные мужчины повредили два других автомобиля.

По данным «Фонтанки», конфликт начался из-за неудачного перестроения, в результате которого Х7 задел Х6. Пострадавший из BMW Х7 обратился в полицию по факту нанесения ему травм и повреждения автомобиля. Полиция проводит проверку инцидента, сообщили в региональном управлении МВД.

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