Раскрыто происхождение древнего загадочного металла

Ученые Гейдельбергского университета в Германии раскрыли археологическую загадку о происхождении олова, которым пользовались люди бронзового века во втором тысячелетии до нашей эры. Согласно новым данным, металл происходит не из Центральной Азии, как считалось ранее, а из месторождений в Европе. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи проанализировали изотопы свинца и олова в металлических слитках, найденных в Турции, Израиле и Греции. Оказалось, что, например, материал, из которого сделаны артефакты, найденные в Израиле, соответствует олову из графств Корнуолл и Девон (Великобритания).

Известно, что в конце четвертого и в третьем тысячелетии до нашей эры бронза, то есть сплав меди и олова, производилась на Ближнем Востоке, в Анатолии и на Эгейском море. Технология быстро распространилась по всей Европе. Бронза использовалась для изготовления оружия, ювелирных изделий и бытовых предметов. Однако в регионе Восточного Средиземноморья отсутствуют месторождения олова, и ученые долгое время не знали об истинном происхождении металла.

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