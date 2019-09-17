Медведев заявил о новой эпохе в отношениях России и Китая

Российско-китайские отношения вступили в новую эпоху, заявил премьер России Дмитрий Медведев на встрече глав правительств двух стран в расширенном составе. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 17 сентября.

По его словам, в октябре 1949 года советская сторона первой установила дипломатические отношения с Китайской Народной Республикой.

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«Спустя семь десятилетий российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия находятся на беспрецедентно высоком уровне и вступили в новую эпоху», — сказал Медведев.

Российский премьер отдельно выделил экономическое сотрудничество. По его словам, к 2024 году планируется выйти на уровень 200 миллиардов долларов взаимного товарооборота.

В свою очередь премьер Госсовета КНР Ли Кэцян также заявил о наступлении новой эпохи в стратегическом взаимодействии Пекина и Москвы.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что отношения Китая и России достигли беспрецедентно высокого уровня. Летом прошлого года он первым из глав государств удостоился высшей награды Китая — ордена Дружбы.

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