Костин признал Россию и Китай естественными экономическими партнерами

Грядущая встреча между премьер-министром Китая Ли Кэцяном и премьер-министром России Дмитрием Медведевым позволит двум странам углубить сотрудничество в различных областях, заявил в интервью газете China Daily президент ВТБ Андрей Костин.

Глава ВТБ отметил, что Китай и Россия являются естественными экономическими партнерами и имеют большой потенциал для развития сотрудничества между ними, что не может не радовать. Китайская Народная Республика — крупнейший внешнеторговый партнер России, а двухсторонний товарооборот в прошлом году вырос на 25 процентов до 110 миллиардов долларов, заявил Андрей Костин.

Встреча руководителей правительств будет способствовать дальнейшему наращиванию сотрудничества в таких сферах как энергетика, сельское хозяйство, инновации и в финансовом секторе, подчеркнул глава банка. «Также видим огромный потенциал в сопряжении крупных проектов, реализуемых в рамках инициативы "Один пояс и один путь", с деятельностью Евразийского экономического союза в целях углубления региональной экономической интеграции», — заявил он.

Как отметил Андрей Костин, ВТБ считает реализуемые в рамках инициативы «Один пояс и один путь» проекты своим приоритетом, а также важным средством содействия дальнейшему развитию взаимовыгодных экономических связей между Россией и Китаем.

В ходе встречи в Москве Си Цзиньпина и Владимира Путина в июне этого года была достигнута договоренность поднять отношения между Китаем и Россией на уровень всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новой эпохе. «В России высоко ценят решение, принятое лидерами наших стран», — подчеркнул Андрей Костин. Выход двухсторонних отношений на новый уровень стал результатом роста взаимного доверия, установления между нашими странами отношений подлинного добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества во всех ключевых областях на протяжении последних 70 лет, добавил глава ВТБ.

Банк ВТБ в 2008 году вышел на китайский рынок, став лидером сегмента операций в паре юань-рубль в Китае и остается единственной российской финансовой организацией, обладающей полноценной лицензией на ведение банковской деятельности на материковой части Китая, отметил Андрей Костин. Работа финансовой группы в Китае стала примером практического экономического сотрудничества между Россией и Китаем, причем ВТБ придает китайскому рынку приоритетное значение, заявил глава российского банка.

Андрей Костин выразил уверенность в будущем российско-китайских экономических отношений, подчеркнув, что, хотя основной валютой двухсторонних торговых операций между нашими странами пока остается доллар США, обе страны наращивают долю транзакций в других валютах, включая юани и рубли.

Глава ВТБ призвал к созданию надежных двухсторонних механизмов для проведения взаиморасчетов и платежей, чтобы оградить экономическое сотрудничество между Россией и Китаем от влияния негативных внешних факторов, включая санкции и торговые войны. «Учитывая объемы торговли между нашими странами, исключительно важно обеспечить стабильность и безопасность финансовых услуг», — отметил Андрей Костин.

