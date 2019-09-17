Редкая фобия заставила женщину жить на одном хлебе с сыром

Жительница английского города Нанитон, графство Уорикшир, питается только бутербродами с сыром из-за редкой фобии. Об этом сообщает газета Daily Mirror.

29-летняя Эйприл Гриффитс (April Griffiths) утверждает, что страх перед едой у нее появился еще в детстве. Когда она была ребенком, ее тошнило от любых продуктов, кроме хлеба и сыра. «Когда я пытаюсь попробовать что-то новое, у меня начинается паническая атака, — призналась она. — Все тело трясет, и я жутко нервничаю».

По словам Гриффитс, перед укусом она боится подавиться. Женщина пробовала есть рис, макароны и овощи, но каждый раз ее тошнит из-за «неприятной» консистенции.

Когда британка познакомилась со своим возлюбленным, она сразу предупредила его о своем пищевом расстройстве. «Он предлагает мне попробовать что-нибудь новое, но это невозможно, — заключила она. — Думаю, я буду на таком питании всю свою жизнь».

Многочисленные медосмотры не выявили у Гриффитс никаких отклонений. «Мне так надоели бутерброды с сыром, но никакое лечение не помогает. Я не могу преодолеть этот страх, — подчеркнула она. — Единственное, что я могу есть помимо сыра и хлеба — это чипсы. Мне нравятся те, что со вкусом сыра и лука, с креветками и со сметаной».

Британка ежедневно выпивает три большие пачки апельсинового сока. «Это единственные витамины, которые я получаю», — отметила Гриффитс.

В 2014 году ей все же удалось один раз пересилить свой страх и поесть немного риса. Ей помогли два сеанса гипнотерапии. Однако сеансы за 300 фунтов стерлингов (около 24 тысяч рублей) оказались женщине не по карману.

В июле сообщалось, что жительница английского графства Суррей рассказала о страхе спать по ночам. «Я так боялась умереть во сне. Ведь тогда никто не нашел бы меня и моих детей. Им никто не помог бы, — отмечала женщина. — Я переживала, смогут ли они выжить и дождаться возвращения отца».

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