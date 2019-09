Мужчинам предложили носить оголяющие пах штаны за четыре тысячи долларов

Испанский люксовый модный бренд Loewe выпустил кожаные штаны, оголяющие пах. Товар появился на официальном сайте марки.

Чапсы из телячьей кожи (покрывающие ноги охотничьи штаны с ремнем, соединенные с ботинками и открывающие пах, — прим. «Ленты.ру») были выпущены Loewe в рамках мужской осенней коллекции 2019 и представлены на парижской Неделе моды в январе, однако в продажу они поступили только сейчас.

Товар представлен на сайте Loewe в желтом и черном цвете по цене 3990 долларов.

В январе американский бренд одежды Fashion Nova выпустил в продажу женские брюки Can't Contain This Caged Pants в виде клетки. Обе штанины, выполненные из искусственной черной кожи, крепятся к специальному эластичному поясу, который расположен на уровне талии. Брюки состоят только из кожаных полосок, скрепленных между собой.

