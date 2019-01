Женщинам предложили «заточить» себя в клетку

Американский бренд одежды Fashion Nova выпустил в продажу женские брюки Can't Contain This Caged Pants, напоминающие клетку. Об этом сообщает The Sun.

Обе штанины, выполненные из искусственной черной кожи, крепятся к специальному эластичному поясу, который расположен на уровне талии. Брюки состоят только из кожаных полосок, скрепленных между собой таким образом, что создается ощущение, будто ноги находятся в клетке.

Как отмечает издание, штаны могут оказаться достаточно неудобными, поскольку их нижняя часть задевает пол.

Носить «брюки-клетку» предлагается с черным боди, кожаной курткой и сапогами на каблуке. Они представлены на официальном сайте бренда по цене 49 долларов 99 центов (примерно три тысячи рублей).

В мае 2018 года американский бренд-производитель одежды Carmar представил джинсы Extreme cut out jeans («джинсы с экстремальными вырезами»). Дизайнеры оставили только верхнюю часть с поясом, пуговицей, молнией и карманами, а также контуры штанин.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!