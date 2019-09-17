Ведущий в прямом эфире признался в любви незнакомке

dailymail.co.uk

Ведущий радиостанции «Би-би-си» Джереми Вайн (Jeremy Vine) случайно признался в любви незнакомке, с которой говорил в прямом эфире. Позднее он извинился за свои слова, сообщает Daily Mail.

Во время передачи журналист пообщался с некой Анной (Anne) из Чичестера, города на юго-востоке Англии. У них состоялся приятный разговор: женщина рассказала, что у нее дома в спальне уже на протяжении двух месяцев живет бабочка. Однако в конце беседы 54-летний мужчина неожиданно высказался о своих чувствах.

«Спасибо, что слушаете, и присматривайте за бабочкой! Пока, Анна, люблю вас», — сказал Вайн на прощание. Осознав сказанное, мужчина задумался и извинился. «Ох, почему же я сказал люблю вас? Прошу прощения, это было бестактно», — добавил ведущий.

Следующий позвонивший в эфир слушатель, мужчина по имени Джейми (Jamie), не упустил случая подшутить над ведущим. «Мне кажется, вы сделали сегодняшний день лучше для этой леди», — сказал он Вайну. На это ведущий ответил, что слушателю не стоит переживать — ему он не признается в любви.

Ранее ведущий британского утреннего шоу The Good Morning Britain Пирс Морган (Piers Morgan) заявил, что фэтшейминг помогает людям бороться с лишним весом. По словам ведущего, шутки про лишний вес от родственников мотивируют его самого становиться стройнее.

Джереми Вайн — британский ведущий и журналист. Он ведет собственную программу на радиостанции «Би-би-си» — BBC Radio 2, в которой рассказывает новости, а также беседует в прямом эфире с гостями о событиях из жизни и музыке. Журналист также является ведущим британской телевикторины Eggheads.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!