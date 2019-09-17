Модный бренд «украсил» одежду дырами от пуль и был обруган

Американский модный бренд Bstroy представил на Неделе моды худи c названиями школ в США, где произошли массовые расстрелы, и столкнулся со шквалом критики в социальных сетях. Об этом сообщает Fashionista.

В коллекцию весна 2020, названную Samsara, вошли несколько цветных толстовок, на которых были напечатаны места, где в разное время произошли убийства. Среди них оказались начальная школа Сэнди-Хук (Sandy Hook), Политехнический университет Вирджинии (Virginia Tech), средняя школа имени Марджори Стоунмана Дугласа (Stoneman Douglas) и школа «Колумбайн» (Columbine). Помимо этого, худи «украсили» дырками, символизирующими следы от пуль.

Фото опубликовано @bstroy.us

Сразу после шоу в Нью-Йорке основатели марки Брик Оуэнс (Brick Owens) и Дуэй Кататорз (Duey Catorze) опубликовали фотографии одежды в Instagram, где получили волну негативных отзывов. «Вы делаете деньги на трагедии», — возмутился один из пользователей. «Погибли дети. Ну что с вами не так?» — негодовала другая. «Есть масса других способов высказаться на социально-политические темы посредством моды. Но это не один из них. Как вы думаете, что почувствуют родители, которые видели одежду своих детей с дырками от пуль? Успокоение? Прилив сил? Что мир меняется к лучшему? Сомневаюсь», — поддержала еще одна комментаторша.

Авторы коллекции пока не дали официальных комментариев по этому поводу.

В августе 2018 года американский производитель спортивной одежды Nike в коллаборации с дизайнером бренда Alyx Мэттью Уильямсом выпустили черную маску-балаклаву. В результате пользователи Twitter обвинили их в пропаганде лондонской криминальной культуры и в попытке нажиться на жестокости, которая долгое время была острой проблемой в городе.

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