Полиция проверит отчима Кокорина после наезда на журналиста

МВД начало проверку по факту наезда отчима футболиста Александра Кокорина Кирилла Логинова на журналиста в городе Алексеевка Белгородской области. Об этом во вторник, 17 сентября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе региональной полиции.

В МВД уточнили, что водитель 1968 года рождения наехал на мужчину 1998 года рождения во время движения задним ходом. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее сообщалось, что освободившиеся из колонии в Алексеевке Кокорин и Павел Мамаев уехали на автомобиле Логинова.

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