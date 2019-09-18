Самая опасная педофилка Великобритании вышла на свободу досрочно

Самая известная педофилка в Великобритании Ванесса Джордж вышла на свободу досрочно после 10 лет тюремного заключения, сообщает таблоид The Sun.

Женщину в 2009 году признали виновной в издевательствах сексуального характера над малолетними детьми. Она публиковала непристойные фотографии детей и так и не призналась, чьи именно дети были на них запечатлены — поэтому многие возмущены ее освобождением.

Политик Люк Поллард, выступающий на стороне семей жертв, считает, что ее стоило держать в тюрьме до тех пор, пока она не назовет имена своих жертв — и до тех пор, пока им не исполнится 18 лет.

Однако 49-летняя осужденная больше не представляет опасности для общества, считают власти. Вместе с тем ей запрещено приближаться к жертвам и появляться в некоторых городах страны, а также владеть любым электронным устройством с доступом в интернет. Родителей детей, которые ходили в детский сад, где работала Джордж, будут уведомлять о ее перемещениях.

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