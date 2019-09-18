В российской церкви после пожара исчезли бриллианты на миллионы рублей

После пожара в монастыре в селе Чимеево Курганской области пропали бриллианты, которыми был инкрустирован оклад иконы Казанской Божьей матери. Об этом сообщило URA.RU со ссылкой на информированный источник.

Собеседник агентства отметил, что на следующей неделе в регион приедет следователь, который специализируется на сгоревших храмах. «Остается вопрос — могли ли при температуре горения деревянного здания сгореть драгоценные камни», — сказал он.

Оклад иконы содержал драгоценные камни на 24 карата, они оцениваются на сумму не менее 24 миллионов рублей.

3 июля сообщалось, что в Свято-Казанском мужском монастыре в селе Чимеево сгорела Чудотворная икона Божьей Матери. Представитель областного правительства заявил, что икона не подлежит восстановлению, однако 6 сентября стало известно, что она почти восстановлена и в скором времени ее покажут людям.

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