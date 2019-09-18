Пьяная модель попозировала голой и обокрала военного в Северной Корее

Бразильская модель Лизиан Гутьеррес (Liziane Gutierrez) чуть не угодила в тюрьму из-за того, что позировала голой в Северной Корее и своровала головной убор военного. Об этом сообщает Mirror.

Во время путешествия по стране 33-летняя знаменитость, на которую в Instagram подписаны полмиллиона человек, запечатлела себя полностью обнаженной в зеркале в отеле Пхеньяна. Она также нарушила закон, запрещающий фотографироваться у памятников лидеров КНДР Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.

Кроме того, передвигаясь по стране поездом в состоянии алкогольного опьянения, Гутьеррес украла головной убор солдата, пока тот был в туалете. Модель принесла его в свое купе, где продолжалось застолье, надела и принялась делать селфи, несмотря на уговоры попутчиков, умолявших ее остановиться.

Перед вылетом из Северной Кореи женщину задержали пограничники, чтобы проверить фотографии на ее устройствах. «Мне стало очень страшно, потому что до этого я не осознавала, что они могут просмотреть все эти снимки. Я нервничала, ведь все это могло закончиться тюрьмой. Но мне повезло: они не добрались до альбома, где хранились эти фото», — поделилась воспоминаниями Гутьеррес.

В результате модели удалось благополучно покинуть КНДР. Она призналась, что ей очень понравилась страна, и она обязательно посетит ее еще раз.

В мае бельгийская модель Мариса Папен, получившая популярность благодаря фото в обнаженном виде на фоне религиозных достопримечательностей, прошлась голой по еврейскому кварталу Нью-Йорка. Она устроила антирелигиозную акцию в районе Уильямсбург, Бруклин, где проживает одна из крупнейших в мире хасидских еврейских общин.

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