Мужчину обвинили в колдовском убийстве пяти человек

Переехавшего в Новую Зеландию уроженца Фиджи Мухаммада Рахиша (Muhammad Raheesh) обвинили в колдовстве и загадочном убийстве пяти человек в его родной стране. Об этом сообщает издание Independent.

В августе полиция нашла в долине Наусори трупы 63-летнего Нирмала Кумара (Nirmal Kumar), его 54-летней жены Уши Деви (Usha Devi) с их 34-летней дочерью Нилешни Каял (Nileshni Kajal) и внучками — 11-летней Саной и восьмилетней Самарой. Рядом с ними обнаружили годовалого ребенка — племянницу Каял. Она пролежала в долине 36 часов с момента гибели родственников. Теперь здоровью девочки ничто не угрожает.

У одной из жертв в руке находилась пустая бутылка из-под кока-колы, на которой не было этикетки. Никаких следов насильственной смерти на телах обнаружено не было. Полицейские предположили, что причиной смерти стало отравление.

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Рахиш был знаком с семьей за десятилетия до того, как переехал в Новую Зеландию. Брат Кумара отметил, что Рахиш называл себя целителем, считал, что имеет сверхспособности, и в течение нескольких лет лечил Деви от сильных болей в животе.

Муж погибшей Каял отметил, что его теща и тесть очень интересовались колдовством. Он якобы видел, как они вместе с другими знахарями делали куклу из теста и втыкали в нее иголки. Мужчина добавил, что всегда старался оградить детей от этих ритуалов.

В момент совершения преступления Мухаммад Рахиш вместе с женой гостил на родине. В понедельник, 16 сентября, полиция обвинила его в убийстве. Ведется судебное разбирательство.

Ранее сообщалось, что в южноафриканской провинции Лимпопо похороны завершились массовыми поджогами. Семья умершего обнаружила, что у него нет гениталий. Они заподозрили, что их родственник стал жертвой ритуального убийства, а позже его тело выкинули на дорогу, чтобы создать видимость аварии.

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