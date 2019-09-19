У Беллы Хадид обнаружили небритые подмышки

У американской супермодели палестинского происхождения Беллы Хадид обнаружили небритые подмышки во время недели моды в Милане. Фотографии появились в одном из фан-аккаунтов модели в Instagram.

Папарацци запечатлели младшую сестру Хадид в среду, 18 сентября, на бекстейдже шоу бренда Alberta Ferretti, представлявшего коллекцию весна-лето 2020. На снимке 22-летняя модель одета в черный кроп-топ без рукавов. Она держит в руках камеру таким образом, что видны ее волосатые подмышки.

Белла Хадид на неделе моды в Милане Фото: WWD / Shutterstock / REX 1 /2

Белла Хадид не единственная знаменитость, которую фотографировали с небритым телом. В августе другая модель, Эмили Ратаковски, снялась для обложки сентябрьского номера модного журнала Harper’s Bazaar с небритыми подмышками. В интервью для издания она высказалась в защиту женских прав. Однако поклонники Ратаковски не одобрили эту фотосессию и обвинили модель в лицемерии. «То есть феминизм для тебя — это отрастить куст подмышками? Извини, но для меня это мерзко», — негодовали читатели.

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